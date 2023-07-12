15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? (15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne kısa bir zaman kala resmi tatil araştırmaları başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'de meydana gelen darbe girişimi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşları anmak için kutlanır. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?



15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?



29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl cumartesi gününe denk gelmektedir.