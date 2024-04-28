Şanlıurfa'da yangın: Anne öldü, gelini yaralandı

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında, anne hayatını kaybetti, gelini ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da yangın: Anne öldü, gelini yaralandı

Olay, 'nın Hilvan ilçesi Dindek Mahallesindeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında anne Sebahat (48) ile gelini Emine Nibak ağır yaralandı.

Yaralılardan Sebahat Nibak kaldırıldığı Hilvan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı, gelininin tedavisi ise sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da kaza: Sebebi ortaya çıktı

Bartın'da kaza: Sebebi ortaya çıktı

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...