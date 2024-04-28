Şanlıurfa'da yangın: Anne öldü, gelini yaralandı

Olay, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi Dindek Mahallesindeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında anne Sebahat (48) ile gelini Emine Nibak ağır yaralandı.

Yaralılardan Sebahat Nibak kaldırıldığı Hilvan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı, gelininin tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.