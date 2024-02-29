15 yaşındaki çocuk kerestelerin altında kaldı

Bursa’da bir atölyede kerestelerin altında kalan 15 yaşındkai çocuk, yaralandı.



Olay, saat 11.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi’ndeki Çalışkan Sokak’ta faaliyet gösteren mobilya atölyesinde meydana geldi.



Suriye uyruklu İyat H., atölyede çalıştığı sırada, kesime hazır hale getirilmek üzere üst üste sıralanan keresteler düştü.



Kerestelerin altında kalarak yaralanan İyat H., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.



Sol bacağında derin kesikler oluşan İyat H.’nin ameliyata alındığı öğrenilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.