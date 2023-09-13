15 yaşındaki kıza otobüste yedek şoför tarafından taciz iddiası

Düzce'de 15 yaşındaki bir kız çocuğu, yolculuk sırasında arka koltuğunda oturan, otobüsünün yedek şoförünün, camla koltuk arasından elini uzatarak kendisine dokunduğu anları cep telefonuyla kaydederek taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Polis, tacizcinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

15 yaşındaki kıza otobüste yedek şoför tarafından taciz iddiası

15 yaşındaki kız, otobüste yedek şoförün taciz anını kaydedip şikayetçi oldu.

Muğla’dan, 6 Eylül saat 21.30’da, şehirler arası yolcu otobüsüne binen H.B., ’de yaşayan ve birlikte kaldığı yengesinin yanına gelmek için yola çıktı.

Yolculuk sırasında, otobüsün yedek şoförü olduğu iddia edilen kişi, genç kızın arka koltuğuna oturdu.

15 yaşındaki kıza otobüste yedek şoför tarafından taciz iddiası - 1

İddiaya göre yedek şoför, genç kız uyuduğu sırada saçlarını okşadıktan sonra koltuk ile cam arasından elini uzatarak dokunmaya başladı.

Bir anda korkan genç kız, yedek şoförün kendisine dokunduğu o anları cep telefonuyla kaydetti.

Düzce’ye gelen genç kız, otobüsten indikten sonra yaşadıklarını yengesine anlattı. 

15 yaşındaki kıza otobüste yedek şoför tarafından taciz iddiası - 2

H.B., yengesi Ş.K. ile Düzce Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kendisini taciz ettiğini iddia ettiği otobüsün yedek şoföründen şikayetçi oldu.

Genç kız, taciz anlarına ilişkin çektiği videoyu da delil olarak sundu. Polis, ismi bilinmeyen yedek şoförün tespiti için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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