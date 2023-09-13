15 yaşındaki kıza otobüste yedek şoför tarafından taciz iddiası

H.B., yengesi Ş.K. ile Düzce Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kendisini taciz ettiğini iddia ettiği otobüsün yedek şoföründen şikayetçi oldu.



Genç kız, taciz anlarına ilişkin çektiği videoyu da delil olarak sundu. Polis, ismi bilinmeyen yedek şoförün tespiti için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.