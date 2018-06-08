Afyonkarahisar'da protezli elleriyle araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 4 bin 200 lira trafik cezası uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ihbar üzerine 20 PP 483 plakalı otomobil sürücüsünü Uzun Çarşı Caddesi'nde durdurdu.



Araç sürücüsü A.D'nin (31) evraklarını inceleyen trafik ekipleri, sürücünün iki elinin de protez olduğunu gördü.



Trafik ekipleri, sürücüye protezli eliyle araç kullanması yönünde sağlık raporu olup olmadığını sordu. Sürücünün ehliyetinin de olmadığı ortaya çıktı. Polis, sürücüye 4 bin 200 lira ceza kesti, eşinin üzerine kayıtlı otomobili de trafikten men etti.



Sürücü A.D, polise, ehliyet almak için defalarca müracaat ettiğini ancak doktorların olumlu rapor vermediğini söyledi.



Protezli eliyle 15 yıldır otomobil kullandığını anlatan sürücü A.D, elektrik çarpması sonucu iki elini de bileğinden itibaren kaybettiğini söyleyerek, "Otomobil eşimin üzerine. Protezlerim hareketli protez. Ehliyet almak için yine başvuracağım. Yaptığımı doğru bulmuyorum. Çobanlar ilçesinde tarlaya falan giderken kullanıyorum. Ne yapayım?" ifadelerini kullandı.



Çevredeki vatandaşlar, trafikte can güvenliğini tehdit ettiği için sürücüye tepki gösterdi.

