15 yıllık kiracısını çocuğunun gözü önünde öldürdü

EV SAHİBİ OLAY YERİNDEN KAÇTI



Olayın ardından, Hüseyin Asar'ın yardımına koşan esnafın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Hüseyin Asar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin Asar'ın eşinin de daha önce vefat ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kaçan ev sahibinin yakalanması için çalışma başlattı.



ASAR'IN YARDIM İSTEDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Ev sahibi tarafından silahla vurulan Asar'ın, çevredekilerden yardım istediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı tişört giyen Hüseyin Asaf'ın vurulduktan sonra koşarak yardım istediği ve esnafların yardım etmeye çalıştığı anlar görülüyor.