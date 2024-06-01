158 yazar ve sanatçıdan ortak açıklama: Sokak hayvanlarının yanındayız

Sokak hayvanlarının uyutulmasına yönelik yasa tasarısına bir tepki de yazar ve sanatçılardan geldi. 158 ünlü isim sokak hayvanlarının yanında olduklarını belirten bir açıklama yayımladı.

158 yazar ve sanatçıdan ortak açıklama: Sokak hayvanlarının yanındayız

Zülfü Livaneli’den Murathan Mungan’a, Ayşe Kulin’den İnci Aral ve Gündüz Vassaf’a... Sokak hayvanlarının “uyutulma” yasa tasarısına bir tepki de yazar ve sanatçılardan geldi.

158 isim bir araya gelerek sokak hayvanlarının yanında olduklarını belirten bir açıklama yayımladı.

"Sanatçılar ve yazarlar olarak 'Toplayamazsın hapsedemezsin, öldüremezsin' diyen sese sesimizi katıyoruz" vurgusu yapılan ortak açıklamada, “Sokak hayvanlarının yaşam haklarını korumak; sağlıklı, mutlu, özgür yaşamalarını sağlamak için yaratılacak her türlü kamusal çözümün parçası olmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Dünyada birbirimizi tamamlıyoruz. Onlar yoksa eksiğiz” ifadesi kullanıldı.

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