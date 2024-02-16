16 Şubat hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE 7°C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



İSTANBUL 6°C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 6°C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KOCAELİ 8°C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



EGE



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



A.KARAHİSAR 1°C, 7°C



Parçalı bulutlu



DENİZLİ 3°C, 13°C



Parçalı bulutlu



İZMİR 7°C, 15°C



Parçalı bulutlu



MUĞLA 2°C, 14°C



Parçalı bulutlu



AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Isparta çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



ADANA 8°C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



ANTALYA 10°C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri öğle saatlerinde sağanak yağışlı



HATAY 9°C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



MERSİN 11°C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Eskişehir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 11°C



Parçalı bulutlu



ESKİŞEHİR 2°C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri bu akşam ve öğle saatlerinde yağmurlu



KONYA 1°C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu



YOZGAT 1°C, 10°C



Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



BOLU 2°C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinde yağmurlu



DÜZCE 7°C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KASTAMONU 3°C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinde yağmurlu



ZONGULDAK 7°C, 11°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur sağanak geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN 5°C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu akşam ve öğle saatlerinde yağmurlu



SAMSUN 10°C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu



TOKAT 3°C, 15°C



Parçalı çok bulutlu



TRABZON 9°C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinde yağmurlu



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Erzincan, Kars, Ardahan ve Van dışında), yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ERZURUM -3°C, 5°C



Parçalı ve çok bulutlu



KARS -4°C, 5°C



Parçalı bulutlu



MALATYA 2°C, 11°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu



VAN -1°C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 4°C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinde yağmurlu



GAZİANTEP 5°C, 11°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SİİRT 7°C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



ŞANLIURFA 7°C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.