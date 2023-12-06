16 yaşındaki Cemrenur’dan 24 saattir haber yok

Antalya’da yaşayan 16 yaşındaki Cemrenur İbiş’ten 24 saattir haber alınamıyor.
Dün okulda iki derse girip, sonrasında evine geri dönen Cemrenur, evden aldığı para ve ziynet eşyalarıyla kayıplara karıştı.
Anne Funda Köksal, kızının Serik ilçesine geldiğini öğrenerek, polise gidip kayıp başvurusunda bulundu.
Aradan geçen 24 saate rağmen kızının bir izine ulaşamayan acılı anne, kızının bulunmasını istedi.
“Okuldan aldığım bilgiye göre bir arkadaşıyla görüşmeye gideceğini söylüyor, evden yüklü miktarda ziynet eşyası ve para da alıyor.” diyen Köksal, “Serik’e gelerek polisimizden yardım istedim, bir sonuç alamadım. Can güvenliğinden şüphe duyuyorum. Birileri ona akıl veriyor, elindekileri almak istiyorlar. Başına bir şey gelmeden bulunsun. Son olarak Serik’te görülüyor, arkadaşı ifade veriyor.” şeklinde konuştu.
Köksal şöyle devam etti:
“Benim çocuğum benden gidemez, derslerindeki başarısızlığından dolayı yeni bir hayata atılmak istedi. Benim çocuğum nerede? Yer yarılıp içine mi girdi? Çocuğumun başı belaya girecek.”
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