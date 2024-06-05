16 yaşındaki çocuk silahla oynarken kendini çenesinden vurdu

Konya'da 16 yaşındaki lise öğrencisi O.K.E., babasına ait tabanca ile oynadığı sırada kazayla kendini çenesinden vurdu.

16 yaşındaki çocuk silahla oynarken kendini çenesinden vurdu

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Okul Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 12 katlı apartmanın 3. katında bulunan evlerinde babasına ait bulundurma ruhsatlı tabancayla oynayan 16 yaşındaki lise öğremcisi O.K.E., kazara kendini çenesinden vurdu.

Evde bulunan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan O.K.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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