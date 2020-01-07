16 yaşındaki çocuk yanlışlıkla öldürüldü

Olay, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Emre Mays, küçük bir yaralama sebebiyle ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Lise öğrencisi Emre Mays, ambulanstan sedyeyle indirildiği sırada, çıkan bir kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen Akın K.(22) tarafından bıçaklandı.

Akın K.'nın akrabalar arasında yaşanan kavgada yakınlarını yaralayan kişiye benzeterek bıçakladığı Emre Kutlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olayın ardından kaçan Akın K., kısa süre sonra, polis tarafından, cinayette kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Akın K.'nın 3 kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnmekten suç kaydı olduğu belirlendi.