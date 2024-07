16 yaşındaki genç kıza cinsel istismar: “Daha kötüsünü yaparız” diyerek tehdit edip, tanınmasın diye erkek kıyafeti giydirdiler

Bursa’da 16 yaşındaki E.T, sosyal medyadan tanıştığı 4 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı.



E.T, sosyal medyadan tanışıp, arkadaş olduğu Firuz Naobi ile 2023 Kasım ayında buluştu.



E.T. birlikte gezip yemek yedikten sonra daveti üzerine Naobi’nin, Naser Ahmed Azizi, Samet Ali Nazeri ve Sufi Pivani ile birlikte kaldığı Kestel ilçesindeki evine gitti.



Bu kişilerle bir süre sohbet eden genç kız, iddiaya göre uyumak için gittiği odada, Firuz Naobi ve 3 arkadaşının cinsel istismarına uğradı.



E.T’yi elleri ve ayaklarından tutarak etkisiz hale getiren şüpheliler, genç kıza defalarca cinsel istismarda bulundu.

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, sanıkların, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından 20’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.



Duruşmayı karar için erteleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.