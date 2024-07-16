16 yaşındaki genç kıza cinsel istismar: “Daha kötüsünü yaparız” diyerek tehdit edip, tanınmasın diye erkek kıyafeti giydirdiler

Bursa ’da 16 yaşındaki E.T, sosyal medyadan tanıştığı 4 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı. E.T, sosyal medyadan tanışıp, arkadaş olduğu Firuz Naobi ile 2023 Kasım ayında buluştu. E.T. birlikte gezip yemek yedikten sonra daveti üzerine Naobi’nin, Naser Ahmed Azizi, Samet Ali Nazeri ve Sufi Pivani ile birlikte kaldığı Kestel ilçesindeki evine gitti. Bu kişilerle bir süre sohbet eden genç kız, iddiaya göre uyumak için gittiği odada, Firuz Naobi ve 3 arkadaşının cinsel istismarına uğradı. E.T’yi elleri ve ayaklarından tutarak etkisiz hale getiren şüpheliler, genç kıza defalarca cinsel istismarda bulundu. Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, sanıkların, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından 20’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşmayı karar için erteleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İlk duruşmada pedagog eşliğinde ifade veren E.T. yaşadıklarını anlattı:



“Geçtiğimiz ekim ayında sosyal medyada Firuz ile tanıştık. Kasım ayında buluşmaya karar verdik. O gün birlikte gezip, yemek yedik. Daha sonra beni evine davet etti. Ben de gittim. Burada, bana hiç bahsetmediği 3 arkadaşı vardı. Aklımdan kötü bir şey geçmedi. Sohbet ettikten sonra, kendimi kötü hissettiğim için odaya çekildim. Bu sırada içeri giren Firuz ve 3 arkadaşı, ellerimi ve kollarını bir anda tutup, beni yatağa uzattılar. Yalvarmama rağmen gece boyunca bana cinsel istismarda bulundular. En fazla istismarı erkek arkadaşım yaptı. Sabah ise beni tehdit edip, bir miktar para vererek evlerinden gönderdiler. Onlardan şikayetçiyim.”



Tutuklu sanıklardan Naser Ahmed Azizi, E.T. ile Firuz ve Samet isimli arkadaşlarının isteği ile ilişkiye girdiğini iddia ederken, Firuz Naobi suçlamaları kabul etmeyip, gece boyunca evlerinde kalan E.T’yi sabah gönderirken tanınmaması için kendisine erkek kıyafeti giydirip, 200 lira verdiğini belirtti.



Sufi Pivani’nin avukatı ise müvekkilinin olay tarihinde evde olmadığını söyleyerek, “HTS kayıtları incelendi. Mağdurun olay tarihini net olarak hatırlayamaması ve bu durumda ‘şüpheden sanık yararlanması’ ilkesi üzerine saldırıda bulunanlar arasında müvekkilimin olmadığını belirtirim.” dedi.



20’ŞER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, sanıkların, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından 20’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.



Duruşmayı karar için erteleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.