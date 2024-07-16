16 yaşındaki genç kıza cinsel istismar: “Daha kötüsünü yaparız” diyerek tehdit edip, tanınmasın diye erkek kıyafeti giydirdiler

Bursa’da 16 yaşındaki E.T. isimli genç kız, sosyal medyada tanıştığı bir kişi ile arkadaşlarının cinsel istismarına maruz kaldı. Uyumak için girdiği odada, cinsel istismara uğrayan genç kız, mahallede tanınmaması için erkek kıyafeti giydirilip evine gönderildi. Şikayet sonrası yakalanıp, tutuklanan 4 sanığın yargılandığı davada mütalaa veren savcı, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından 20’şer yıla kadar hapis cezası istedi.

16 yaşındaki genç kıza cinsel istismar: “Daha kötüsünü yaparız” diyerek tehdit edip, tanınmasın diye erkek kıyafeti giydirdiler

’da 16 yaşındaki E.T, sosyal medyadan tanıştığı 4 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı.

E.T, sosyal medyadan tanışıp, arkadaş olduğu Firuz Naobi ile 2023 Kasım ayında buluştu.

E.T. birlikte gezip yemek yedikten sonra daveti üzerine Naobi’nin, Naser Ahmed Azizi, Samet Ali Nazeri ve Sufi Pivani ile birlikte kaldığı Kestel ilçesindeki evine gitti.

Bu kişilerle bir süre sohbet eden genç kız, iddiaya göre uyumak için gittiği odada, Firuz Naobi ve 3 arkadaşının cinsel istismarına uğradı.

E.T’yi elleri ve ayaklarından tutarak etkisiz hale getiren şüpheliler, genç kıza defalarca cinsel istismarda bulundu.
Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, sanıkların, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından 20’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Duruşmayı karar için erteleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

16 yaşındaki genç kıza cinsel istismar: “Daha kötüsünü yaparız” diyerek tehdit edip, tanınmasın diye erkek kıyafeti giydirdiler - 1

“ANLATIRSAN DAHA KÖTÜSÜNÜ YAPARIZ”

Şüphelilerin, “Yaşadıklarını anlatırsan sana daha kötüsünü yaparız.” diyerek tanınmaması için erkek kıyafeti giydirip, 200 lira vererek evine gönderdikleri E.T, yaşadıklarını ailesine anlattı.

Ailenin şikayeti sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonunda tutuklu 4 sanık hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıldı.

16 yaşındaki genç kıza cinsel istismar: “Daha kötüsünü yaparız” diyerek tehdit edip, tanınmasın diye erkek kıyafeti giydirdiler - 2

İlk duruşmada pedagog eşliğinde ifade veren E.T. yaşadıklarını anlattı:

“Geçtiğimiz ekim ayında sosyal medyada Firuz ile tanıştık. Kasım ayında buluşmaya karar verdik. O gün birlikte gezip, yemek yedik. Daha sonra beni evine davet etti. Ben de gittim. Burada, bana hiç bahsetmediği 3 arkadaşı vardı. Aklımdan kötü bir şey geçmedi. Sohbet ettikten sonra, kendimi kötü hissettiğim için odaya çekildim. Bu sırada içeri giren Firuz ve 3 arkadaşı, ellerimi ve kollarını bir anda tutup, beni yatağa uzattılar. Yalvarmama rağmen gece boyunca bana cinsel istismarda bulundular. En fazla istismarı erkek arkadaşım yaptı. Sabah ise beni tehdit edip, bir miktar para vererek evlerinden gönderdiler. Onlardan şikayetçiyim.”

Tutuklu sanıklardan Naser Ahmed Azizi, E.T. ile Firuz ve Samet isimli arkadaşlarının isteği ile ilişkiye girdiğini iddia ederken, Firuz Naobi suçlamaları kabul etmeyip, gece boyunca evlerinde kalan E.T’yi sabah gönderirken tanınmaması için kendisine erkek kıyafeti giydirip, 200 lira verdiğini belirtti.

Sufi Pivani’nin avukatı ise müvekkilinin olay tarihinde evde olmadığını söyleyerek, “HTS kayıtları incelendi. Mağdurun olay tarihini net olarak hatırlayamaması ve bu durumda ‘şüpheden sanık yararlanması’ ilkesi üzerine saldırıda bulunanlar arasında müvekkilimin olmadığını belirtirim.” dedi.

20’ŞER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, sanıkların, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından 20’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Duruşmayı karar için erteleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Öne Çıkan Video

Otomobili polislerin üzerine sürdü: Patlak lastikle 8 kilometre kaçtı!

TÜRKİYE HABERLERİ

Evi yerle bir olan depremzedeye  1 milyon 38 bin lira tazminat

Evi yerle bir olan depremzedeye  1 milyon 38 bin lira tazminat

Genç Yunus’un ölümüyle ilgili 4 kişiye gözaltı

Genç Yunus’un ölümüyle ilgili 4 kişiye gözaltı

Edirne’de 8 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de 8 kaçak göçmen yakalandı

Kabine bugün toplanıyor

Kabine bugün toplanıyor

6 yaşındaki gelin skandalında dava yine ertelendi: Karar bir sonraki celsede açıklanacak

6 yaşındaki gelin skandalında dava yine ertelendi: Karar bir sonraki celsede açıklanacak

Belediyedeki yıkım kararına cinsel ilişki teklifi: "Konuşmalar boşboğazlıktan öteye gitmedi"

Belediyedeki yıkım kararına cinsel ilişki teklifi: "Konuşmalar boşboğazlıktan öteye gitmedi"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...