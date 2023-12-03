16 yaşındaki gencin feci ölümü



Serik- Belek yolunda meydana gelen kazada Mert Can Erdem'in kullandığı elektrikli motosiklet ile sürücüsünün kimliği ve plakası tespit edilemeyen kamyonet çarpıştı.



Kamyonetin altında kalan Erdem ile arkasındaki arkadaşı, 100 metre sürüklendi.



Kamyonet sürücüsü kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. 2 arkadaş, ambulanslarla Serik'teki özel bir hastaneye götürüldü.



Buradan Antalya'ya sevk edilen Erdem, hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.



Kaçan sürücü yakalanırken Erdem'in cenazesi memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



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