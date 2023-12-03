16 yaşındaki gencin feci ölümü

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada Mert Can Erdem hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kaçan sürücü ise yakalandı.

16 yaşındaki gencin feci ölümü


Serik- Belek yolunda meydana gelen kazada Mert Can Erdem'in kullandığı elektrikli motosiklet ile sürücüsünün kimliği ve plakası tespit edilemeyen kamyonet çarpıştı.

Kamyonetin altında kalan Erdem ile arkasındaki arkadaşı, 100 metre sürüklendi.

Kamyonet sürücüsü kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. 2 arkadaş, ambulanslarla Serik'teki özel bir hastaneye götürüldü.

Buradan 'ya sevk edilen Erdem, hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaçan sürücü yakalanırken Erdem'in cenazesi memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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