16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1'i ağır 3 kişi yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde B.A'nın (16) kullandığı hafif ticari araç, Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde önce apartman duvarına ardından kafeteryada oturan 3 kişiye çarptı.
Kazada kafeteryadaki Abdulkadir A. (85), Emine B. ve Seyit A. yaralandı.
Kafeterya camlarının kırıldığı, marketin önündeki dolapların hasar gördüğü kazanın ardından sürücü olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.
Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdulkadir A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücüyü yakalamak için çalışma yürüten Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.A'yı gözaltına aldı.
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