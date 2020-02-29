166 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süredir aranması bulunan ve 'Silahlı yağma, kamu malına zarar verme, hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 166 yıl hapis cezası bulunan Hasan Demirtaş’ın ilçedeki bir otelde kaldığına yönelik ihbar aldı.



Adrese baskın düzenleyen ekipler, Hasan Demirtaş’ı, 'Mesut Demirtaş' adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalayarak gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Demirtaş, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.