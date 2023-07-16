17 yaşındaki Emre'nin feci ölümü (Kolunu cam kesme makinesine kaptırdı)

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde cam kesme makinesine kolunu kaptıran çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Olay, Yalvaç ilçesi Yeni Sanayi Sitesi Tamirciler Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Emre Günel çalıştığı esnada sol kolunu cam kesme makinesine kaptırdı. İş yeri sahibi H.H.D. (54) de Emre’yi kurtarmaya çalışırken kolundan yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi nedeniyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Emre Günel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.H.D. ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.