17 yaşındaki genç kızdan 1 aydır haber yok

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir ay önce işe gitmek için evden ayrılan 17 yaşındaki Elif Kocadere’den bir daha haber alınamadı.
Ailesinin durumu polise bildirmesi üzere genç kızı bulmak için başlatılan arama çalışma çalışmaları devam ediyor. Annesi Aynur Kocadere, evinin kapısında oturarak kızından gelecek mutlu haberi bekliyor.
Anne Aynur Kocadere, markette çalışan kızının işe gitmek için evden ayrıldığını belirterek, kendisinden bir daha haber alamadıklarını söyledi.
“İşe başlayalı daha beş gün olmuştu. Kızımın hiçbir sorunu yoktu. İşe başladığından 5 gün sonra aniden kayboldu.” diyen anne Kocadere, “Kızımın gidebileceği her yere baktık, arkadaşlarını aradık, arayıp sorabileceğimiz nere varsa aradık, ancak kızımdan bir haber alamadık. Cep telefonu da kapalı, bunun üzerine polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulunduk. Kızımızı gören ya da yerini bilenlerden Allah rızası için yardımlarını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
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