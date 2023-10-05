17 yaşındaki genç kızdan 1 aydır haber yok

“İşe başlayalı daha beş gün olmuştu. Kızımın hiçbir sorunu yoktu. İşe başladığından 5 gün sonra aniden kayboldu.” diyen anne Kocadere, “Kızımın gidebileceği her yere baktık, arkadaşlarını aradık, arayıp sorabileceğimiz nere varsa aradık, ancak kızımdan bir haber alamadık. Cep telefonu da kapalı, bunun üzerine polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulunduk. Kızımızı gören ya da yerini bilenlerden Allah rızası için yardımlarını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.