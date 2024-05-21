Kamuda FETÖ operasyonu: 44 kişi için gözaltı kararı

Kamu kurumlarında aktif görev yapan 44 kişi hakkında FETÖ yapılanmasında mahrem imam oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Kamuda FETÖ operasyonu: 44 kişi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çeşitli kurumlarında aktif görev yapan 44 kişi hakkında yapılanmasında mahrem imam oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, Emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda, örgüt tarafından ‘mahrem imam’ olarak görevlendirilen, halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalıştıkları anlaşılan (46) ‘Emniyet Mahrem Sorumlusu’ şüphelinin, Ankara merkezli 28 ilde, 21.05.2024 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Halen 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya çok yönlü olarak devam edilmektedir."

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