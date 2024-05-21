Su kanalında kaybolan Mecid'den acı haber

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren Mecid Barho'nun cansız bedenine ulaşıldı. Polis, cesedi suya girdiği yerden 5 kilometre uzakta bulurken olayla ilgili soruşturma başlattı.

Su kanalında kaybolan Mecid'den acı haber

Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Mecid Barho, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Sulama kanalında arama yapan dalgıç polisler, gence Mecid'e ulaşamadı. Arama çalışmasının hızlandırılması için savcılık talimatıyla kanala verilen su kesildi.

Su kanalında kaybolan Mecid'den acı haber - 1

Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmasına bugün günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Yapılan aramada Barho'nun suya girdiği noktanın 5 kilometre uzağında Alihocalı Mahallesi yakınlarında cansız bedeni, bulundu.

Dalgıç polisler tarafından çıkarılan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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