Ölümlü scooter kazasında karar: Ezginin katiline 1 yıl 8 ay hapis cezası

Gaziantep’te scooterdaki lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit’e çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü O.S.’nin yargılandığı davada sanığa, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Ölümlü scooter kazasında karar: Ezginin katiline 1 yıl 8 ay hapis cezası
Ezgi’nin öldüğü kazada bilirkişi raporuna tepki | “Ehliyeti yok, hız sınırını aşmış; benim kızım nasıl kusurlu?”

Ezgi’nin öldüğü kazada bilirkişi raporuna tepki | “Ehliyeti yok, hız sınırını aşmış; benim kızım nasıl kusurlu?”

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’te scooterdaki lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit’in yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davada karar çıktı.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık O.S. yer almadı, maktul Ezgi Alya Yiğit'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Taraf avukatlarının beyanlarının arından savcı, dosyadaki mevcut delilleri dikkate alarak sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde, 12 Nisan 2022'de O.S. idaresindeki otomobil, elektrikli scooter ile giden Ezgi Alya Yiğit (17) ve arkadaşı Şimal Toprak'a (17) çarpmıştı.

Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit hayatını kaybetmiş, Toprak yaralanmıştı.

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