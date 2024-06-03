17 yaşındaki Muhammet 3 bin 500 lira için öldürüldü

Adana 'nın Sarıçam ilçesine bağlı Hekim Köy Bulvarı’nda 28 Mayıs'ta iddiaya göre, Muhammet Emin Beyazgeyik (17) 3 bin 500 lira borç verdiği Ulaş Göl (23), Ali Kılıç (23) ve Erkan Ağuş (21) ile buluştu.

Şüpheliler, çocuğun cesedini ise olayın yaşandığı yerin 20 kilometre uzağındaki Sarıçam ilçesine bağlı Hocalı Mahallesi’nde bir zeytin bahçesine atarak kaçtı.



CİNAYET DEDEKTİFLERİ OLAYI AYDINLATTI



İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını ve KGYS görüntülerini izleyerek cesedin atıldığı yeri tespit etti.



Ardından Muhammet Emin Beyazgeyik’in cesedine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde polisler, Ulaş Göl (23), Ali Kılıç (23) ve Erkan Ağuş'u (21) yaptığı operasyonla yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.