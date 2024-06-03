17 yaşındaki Muhammet 3 bin 500 lira için öldürüldü

Adana'da 17 yaşındaki Muhammet Emin Beyazgeyik, 3 bin 500 lira alacağını istediği için öldürülüp, cansız bedeni zeytin bahçesine atıldı. Cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı.

17 yaşındaki Muhammet 3 bin 500 lira için öldürüldü

'nın Sarıçam ilçesine bağlı Hekim Köy Bulvarı’nda 28 Mayıs'ta iddiaya göre, Muhammet Emin Beyazgeyik (17) 3 bin 500 lira borç verdiği Ulaş Göl (23), Ali Kılıç (23) ve Erkan Ağuş (21) ile buluştu.

Beyazgeyik, bu şahısların aracına bindi.

OTOMOBİLDE ÖLDÜRÜP, CESEDİ ZEYTİN BAHÇESİNE ATTILAR

Parasını almak isteyen Beyazgeyik ve şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erkan Ağuş, otomobilin içerisinde Beyazgeyik’e tabanca ile defalarca ateş açtı.

Karnından 2, bacağından 1 ve göğsünden 4 isabet alan Beyazgeyik aracın içerisinde hayatını kaybetti.

17 yaşındaki Muhammet 3 bin 500 lira için öldürüldü - 1

Şüpheliler, çocuğun cesedini ise olayın yaşandığı yerin 20 kilometre uzağındaki Sarıçam ilçesine bağlı Hocalı Mahallesi’nde bir zeytin bahçesine atarak kaçtı.

CİNAYET DEDEKTİFLERİ OLAYI AYDINLATTI

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını ve KGYS görüntülerini izleyerek cesedin atıldığı yeri tespit etti.

Ardından Muhammet Emin Beyazgeyik’in cesedine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde polisler, Ulaş Göl (23), Ali Kılıç (23) ve Erkan Ağuş'u (21) yaptığı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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