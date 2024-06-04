174 yıl hapisle aranan 17 yaşındaki hükümlü yakalandı

İzmir'de, 80 suç kaydı olup, 174 yıl hapis cezası ile aranan A.K. (17), polis tarafından yakalandı.

174 yıl hapisle aranan 17 yaşındaki hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 80 suç kaydı bulunan A.K.'nin, Karşıyaka ilçesi İmbatlı Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı bilgisini aldı.

Harekete geçen polis, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması' gibi suçlar olmak üzere 9 ayrı dosyadan toplam 174 yıl 1 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenilen A.K.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan A.K., adli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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