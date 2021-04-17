17 Nisan 2021 corona virüs tablosu: 288 can kaybı, 62 bin 606 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Nisan 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

17.04.2021 - 19:28 | Son Güncelleme : 17.04.2021 - 19:36

17 Nisan 2021 corona virüs tablosu: 288 can kaybı, 62 bin 606 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 316 Covid-19 testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 973 oldu.

Son 24 saatte 52 bin 184 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi.

Test sayısı 43 milyon 467 bin 516'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 212 bin 645, vefat sayısı 35 bin 608, ağır hasta sayısı 3 bin 240 oldu.

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