18 ilde eş zamanlı "Sibergöz-30" operasyonu: 40 şüpheli gözaltında

Nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahise yönelik, Adana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 18 ilde “Sibergöz-30” operasyonu düzenlendi.



Jandarma tarafından eş zamanlı olarak Adana, Mersin, İzmir, Elazığ, Siirt, Çankırı, Muğla, Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Manisa, Denizli, Ankara, Bursa, Kayseri, Kırıkkale ve Samsun’da yapılan baskınlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Instagram üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadi ve yasa dışı bahis siteleriyle vatandaşları mağdur ettiği belirlendi.



Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan baskınlarda cep telefonu, bilgisayar ve çok sayıda hard disk ile kredi kartına el konulduğunu açıkladı.