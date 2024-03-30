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18 ilde eş zamanlı "Sibergöz-30" operasyonu: 40 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 18 ilde “Sibergöz-30” operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 40 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Şüphelilerin, Instagram üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadi ve yasa dışı bahisle suçlandığı belirtildi.

18 ilde eş zamanlı "Sibergöz-30" operasyonu: 40 şüpheli gözaltında

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Nitelikli ve yasa dışı bahise yönelik, Adana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 18 ilde “Sibergöz-30” operasyonu düzenlendi.

tarafından eş zamanlı olarak Adana, Mersin, İzmir, Elazığ, Siirt, Çankırı, Muğla, Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Manisa, Denizli, Ankara, Bursa, Kayseri, Kırıkkale ve Samsun’da yapılan baskınlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

18 ilde eş zamanlı "Sibergöz-30" operasyonu: 40 şüpheli gözaltında - 1

Şüphelilerin, Instagram üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadi ve yasa dışı bahis siteleriyle vatandaşları mağdur ettiği belirlendi.

Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan baskınlarda cep telefonu, bilgisayar ve çok sayıda hard disk ile kredi kartına el konulduğunu açıkladı.

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