18 yaşındaki Edanur eski sevgilisi tarafından öldürüldü

Kayseri’de 18 yaşındaki Edanur Çoban, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Osman Ç. tarafından sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldü.

18 yaşındaki Edanur eski sevgilisi tarafından öldürüldü

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, bir restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Osman Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı. Edanur Çoban tabanca ile açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Osman Ç. ise olay yerinden kaçtı.

18 yaşındaki Edanur eski sevgilisi tarafından öldürüldü - 1

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Edanur Çoban'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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