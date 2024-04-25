18 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı

Diyarbakır’da 2006 yılında işlenen cinayetin şüphesi, 18 yıl sonra Manisa’da yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı

’da 2006 yılında işlenen cinayetin şüphelisi, ’nın Yunusemre ilçesinde yakalandı.

Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdüren Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüphelisi H.Z’nin Yunusemre ilçesine bağlı Topçu Asım Mahallesi’nde bulunduğunu belirledi.

Diyarbakır’da 2006 yılında işlenen cinayetle ilgili aranan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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