Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Mayıs 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Mayıs 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 22°. Yarın için Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. 9 Mayıs 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 10 Mayıs 2024 Cuma Eskişehir hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 25°. 11 Mayıs 2024 Cumartesi Eskişehir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

22

/

5

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

25

/

9

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

25

/

10

Cuma

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

25

/

10

Cumartesi

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

15

/

10

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