Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Mayıs 2024

Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Mayıs 2024
Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 24°. Yarın için Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. 9 Mayıs 2024 Perşembe Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. 10 Mayıs 2024 Cuma Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 11 Mayıs 2024 Cumartesi Hatay hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 24°.

Bugün

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

24

/

11

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

25

/

12

Perşembe

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

29

/

12

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

16

Cumartesi

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

24

/

14

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