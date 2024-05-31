18 yıllık cinayet çözüldü: Erhan Küpray'ı en yakın arkadaşı öldürmüş

18 yıl önce kaybolan Erhan Küpray'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Maktulün en yakın arkadaşı olan zanlı tutuklandı.



Eskişehir’de yaşayan 33 yaşındaki Erhan Küpray, 2006 yılında evden çıktıktan sonra kayboldu.



Ailesi, eve dönmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı. Erhan Küpray, kayıp olarak arananlar listesine eklendi.

POLİSİN KURDUĞU ÖZEL EKİP, 18 YIL ÖNCE İŞLENEN CİNAYETİ AYDINLATTI



Polis, kentteki kayıp ve faili meçhul cinayetler ile ilgili dosyaları yeniden incelemeye alarak özel ekip kurdu.



Erhan Küpray'ın kaybolduğu dönemde, Kütahya’da kimliği tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Cesedin Küpray’a ait olabileceği değerlendirildi.



Olay yerindeki DNA örnekleri, Erhan Küpray’ın en yakın arkadaşı ve iş ortağı Ahmet Kılınç ile eşleşti.



Cinayet zanlısı Ahmet Kılınç ve ona yardım ettiği belirtilen Yaşar Ş. gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan Kılınç tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



Orman kesim işçisi olan cinayet zanlısının dolandırıcılık suçundan 8 sabıkası olduğu öğrenildi.

