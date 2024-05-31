18 yıllık cinayet çözüldü: Erhan Küpray'ı en yakın arkadaşı öldürmüş

Eskişehir'de polis, kayıp ve faili meçhul cinayetler dosyalarını yeniden ele aldı. 18 yıl önce kaybolan Erhan Küpray'ın, en yakın arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Dolandırıcılık suçundan 8 sabıkası bulunan zanlı, yakalanıp tutuklandı.

18 yıllık cinayet çözüldü: Erhan Küpray'ı en yakın arkadaşı öldürmüş

18 yıl önce kaybolan Erhan Küpray'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Maktulün en yakın arkadaşı olan zanlı tutuklandı.

’de yaşayan 33 yaşındaki Erhan Küpray, 2006 yılında evden çıktıktan sonra kayboldu.

Ailesi, eve dönmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı. Erhan Küpray, kayıp olarak arananlar listesine eklendi.

POLİSİN KURDUĞU ÖZEL EKİP, 18 YIL ÖNCE İŞLENEN CİNAYETİ AYDINLATTI

Polis, kentteki kayıp ve faili meçhul cinayetler ile ilgili dosyaları yeniden incelemeye alarak özel ekip kurdu.

Erhan Küpray'ın kaybolduğu dönemde, Kütahya’da kimliği tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Cesedin Küpray’a ait olabileceği değerlendirildi.

Olay yerindeki DNA örnekleri, Erhan Küpray’ın en yakın arkadaşı ve iş ortağı Ahmet Kılınç ile eşleşti.

Cinayet zanlısı Ahmet Kılınç ve ona yardım ettiği belirtilen Yaşar Ş. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Kılınç tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Orman kesim işçisi olan cinayet zanlısının dolandırıcılık suçundan 8 sabıkası olduğu öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Bakan Ersoy: Filistin'e dikkat çeken etkinliklere yer verilecek

Bakan Ersoy: Filistin'e dikkat çeken etkinliklere yer verilecek

Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hedefim yok

Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hedefim yok

Ailelere yönelik dijital ortamdaki risklere karşı koruyucu eğitim çalışmaları artırılacak

Ailelere yönelik dijital ortamdaki risklere karşı koruyucu eğitim çalışmaları artırılacak

Beni uyutup kaçtılar demişti: Üvey kızını 14 yaşından beri istismar ettiği ortaya çıktı

Beni uyutup kaçtılar demişti: Üvey kızını 14 yaşından beri istismar ettiği ortaya çıktı

Sosyal medyada konumunu paylaştı, saldırıya uğradı

Sosyal medyada konumunu paylaştı, saldırıya uğradı

Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya ziyaret

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...