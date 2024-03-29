180 milyon liralık dolandırıcılıkta 20 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yapan şebeke üyelerini takibe aldı.

Ekiplerin çalışmasında, şüphelilerin sosyal medya platformlarının market bölümünün ve bilinen internet sitelerinin sahte linkini üretmek suretiyle bungalov ev, elektrikli ev aletleri ilanları verdiği, hukuk bürosundan uzlaştırmacı olarak aradıklarını söyleyip para talep ettikleri veya internet sitelerinden araç almak isteyenleri 'sazan sarmalı' yöntemiyle organize şekilde dolandırdıkları saptandı.

Polis, kimliğini belirlediği şüphelilerin, yaklaşık 180 milyon liralık vurgun yaptığını tespit etti. Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde 25 Mart'ta operasyon düzenleyen polis ekipleri, aralarında suç örgüt liderinin de olduğu 36 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda 70 cep telefonu, 4 ruhsatsız silah, 1 para atma makinesi, farklı kişilere ait 62 banka kartı ile 120 bin TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 20'si çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.