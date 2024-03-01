19 ayrı suçtan aranıyordu: Kimliğini kullandığı kardeşine benzemek için estetik yaptırmış

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, şirketlere ait çekleri çaldıktan sonra üzerinde değişiklik yapıp tekrar piyasaya süren kadını yakalandı. 6 ilde, 19 ayrı suçtan arandığı öğrenilen A.C. adlı kadının, yakalanmamak için kimlik kartını kullandığı kardeşine benzemek için yüz estetiği yaptığı ortaya çıktı.

19 ayrı suçtan aranıyordu: Kimliğini kullandığı kardeşine benzemek için estetik yaptırmış

İstanbul İl Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek yaptıkları çalışmalarda, tüzel şirketlerin kullanımında bulunan çeklerin çalındığı ve üzerlerinin doldurularak tekrar piyasaya sürüldüğü bilgisini elde etti.

Araştırmayı derinleştiren ekipler çeklerin, 6 ilde 19 ayrı şuçtan arandığı tespit edilen A.C. isimli kadın tarafından çalınarak piyasaya sürüldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri, Beyoğlu’nda bir evde yaşadığı öğrenilen A.C.’yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, çeşitli şirketlere ait çek koçanları, çok sayıda kaşe ve mühür ele geçirildi.

ESTETİKLE BENZEDİĞİ KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ KULLANMIŞ

Sorguya alınan A.C.’nin yakalanmamak için kardeşinin kimlik kartını kullandığı öğrenildi.

Kardeşinin kimlik kartındaki fotoğrafına benzemek için kilo verdiği ve yüz estetiği yaptırdığı anlaşılan A.C.'nin arama noktaları ya da yol kontrollerinde bu sayede yakalanmadığı öğrenildi.

A.C.’nin yakalanmamak için ayrıca sürekli adres değiştirdiği ortaya çıktı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorgusu tamamlanan A.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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