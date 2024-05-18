19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta PTT ve kargolar çalışıyor mu, kapalı mı? (2024 kargo çalışma saatleri)

19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu? sorusunun yanıtı, sabırsızlıkla kargolarını bekleyen veya kargo göndermek zorunda olan kişiler tarafından araştırılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, yarın kargoların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, yarın kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta PTT ve kargolar çalışıyor mu?

19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta PTT ve kargolar çalışıyor mu, kapalı mı? (2024 kargo çalışma saatleri)

19 Mayıs Pazar günü kargoların çalışma saatleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. 19 Mayıs nedeniyle, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler, kargoların yarın açık mı olup olmadığını araştırıyor. Peki, yarın kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta PTT ve kargolar çalışıyor mu?

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar başladı.

Buna göre; 19 Mayıs resmi tatildir ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar çalışmamaktadır. Yani kargolar  20 Mayıs Pazartesi gününe kadar kapalı olacak.

19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta PTT ve kargolar çalışıyor mu, kapalı mı? (2024 kargo çalışma saatleri) - 1

KARGOLAR VE PTT 19 MAYIS'TA ÇALIŞIYOR MU?

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, resmi süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin gün boyunca kapalı tutulması bekleniyor.

Yurtiçi : 19 Mayıs boyunca tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda boyunca hizmet vermedikleri açıklanmıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.

MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da resmi tatil günlerinde kapalı olması bekleniyor.

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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