19 yaşındaki İsmail'den 3 gündür haber alınamıyor

Osmangazi ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki İsmail Tamer'den uzun süre haber alamayınca hayatından endişe eden ailesi, polise kayıp ihbarında bulundu.

Harekete geçen ekipler önce Altıparmak ve Çarşamba mahallelerinde biri Suriye uyruklu kayıp iki genci aradı.

Son olarak üzerinde bol kesim İtalyan kumaş pantolon, siyah gömlek, aksesuar olarak da gözlük ve başında kasket olduğu bildirilen İsmail Tamer için bulunması ailesi ve arkadaşları sosyal medyadan da yardım istedi.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.