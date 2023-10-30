19 yıl önce işlenen müzik öğretmeni cinayetinde karar

İstanbul Fatih'te, müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik'in 19 yıl önce öldürülmesine ilişkin sanıklar Erkan Can ve Ceyhan Özmaden hakkında sonradan açılan dava karara bağlandı.



İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Erkan Can ve Ceyhan Özmaden ile avukatları katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

''KASTIM KORKUTMAKTI''



Duruşmada savunma yapan sanık Erkan Can, olay yerine kurusıkı silahla maktulü korkutmak amacıyla gittiğini, öldürme amacı olmadığını öne sürdü.



Yargılamanın başından itibaren namus davası olduğunu söylediğini aktaran sanık Can, "Bizim Şerafettin Çelik'le dünyalarımız apayrı, cezaevinden arkadaşım. Bu planı da Şerafettin Çelik'le Ceyhan cezaevinde planlamış, beni de türlü şeylerle cinayete ortak etmeye çalıştı." dedi.

''ERKAN PROFESYONEL TETİKÇİDİR''



Sanık Ceyhan Özmaden ise sanık Erkan Can'ın profesyonel tetikçi olduğunu ve iyi silah kullandığını, cinayeti Can'ın işlediğini öne sürdü.



Azmettiren kişinin maktulün 2019'da ölen eşi Şerafettin Çelik olduğunu sonradan öğrendiğini belirten Özmaden, sanık Can ile başka suçtan cezaevine girdiklerinde ziyaretlerine gelen Şerafettin Çelik'in, "Kapat çeneni, annen bizim yanımızda ona göre." diyerek kendisini tehdit ettiğini savundu.



Sanık Özmaden, "Severek evlendiğim insan beni bıraktı. Eğer namus davası güden bir insan olsaydım kendi eşimi öldürürdüm. Eşimi tehdit bile etmedim. Ben bu cinayeti işleyecek olsam, sokağın ortasında beklemez kendimi saklardım. Yapmadığım suç için pişmanlık duymam, pişman da değilim." ifadelerini kullandı.



Son sözü sorulan sanıklar, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

AZMETTİRENİ ORTAYA ÇIKARDIKLARI İÇİN İNDİRİM UYGULANDI



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Erkan Can ve Ceyhan Özmaden'i "fikir ve eylem birliği içinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanıkların yargılama sürecindeki ifadeleriyle Şerafettin Çelik'in azmettirici olarak ortaya çıkmasına katkıda bulunduklarını değerlendirerek cezayı 25'er yıla indirdi, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Arzu Nihan Çelik'in Fatih'teki evinde 5 Mayıs 2004'te öldürüldüğü anlatılıyor.



İddianamede, çeşitli suçlardan Türkiye'de ve yurt dışında cezaevinde bulunan Şerafettin Çelik'in, eşi Arzu Nihan Çelik'in kardeşi ile ilişkisi bulunduğundan şüphelendiği için sanıklar Ceyhan Özmaden ve Erkan Can'dan cinayeti gerçekleştirmelerini istediği, bu kişilerin de kadını silahla öldürdüğü kaydediliyor.



Daha sonra firar eden sanıklardan Erkan Can'ın olaydan 18 yıl sonra emniyete giderek suçunu itiraf ettiği, kendilerini Şerafettin Çelik'in azmettirdiğini söylediği belirtilen iddianamede, Can ve Özmaden'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.



Öte yandan iddianamede, Şerafettin Çelik'in 2 Mayıs 2019'da vefat ettiği bildirilmişti.

