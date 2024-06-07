198 kişiye mezar olan Atilla Eren Apartmanı soruşturmasında tutuklama kararı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan Hatay’daki Atilla Eren Apartmanı’na ilişkin soruşturmada tutuklama kararı çıktı. 198 kişinin öldüğü binanın müteahhidi ile şantiye şefi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

198 kişiye mezar olan Atilla Eren Apartmanı soruşturmasında tutuklama kararı

’da 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkılan 14 katlı Atilla Eren Apartmanı’nda 198 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin, binanın müteahhidi ve şantiye şefi tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

19 kişiye mezar olan apartmanı bodrum kata sonradan açılan pencere yıktı

19 kişiye mezar olan apartmanı bodrum kata sonradan açılan pencere yıktı

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Bu kapsamda, 198 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesi Aşağı Ekinci Mahallesi’ndeki Atilla Eren Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili müteahhit Burak G. ve şantiye şefi Buket G. gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan tutuklandı.

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