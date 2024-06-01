1'inci Lig Play-Off Finali'nde stada meşale ve torpil sokan 2 kişiye gözaltı

Adana'da Bodrum FK'nin Süper Lig'e yükseldiği 1'inci Lig Play-Off finalinde stada meşale ve torpil sokan 2 kişi gözaltına alındı.

1'inci Lig Play-Off Finali'nde stada meşale ve torpil sokan 2 kişiye gözaltı

Yeni Adana Stadyumu'nda 30 Mayıs'ta oynanan 1'inci Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK, karşı karşıya geldi. Bodrum FK'nin 3-1'lik galibiyetle Süper Lig'e yükseldiği karşılaşmada, Sakaryaspor tribünlerinden sahaya meşale ve torpil atıldı.

Stadyumda görev alan Adana Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakaryaspor tribünleri önündeki reklam panosunun altına gizlenmiş 2 çanta içerisinde çok sayıda meşale ve torpil ele geçirdi.

Konuyla ilgili soruşturmada çantaların, Sakaryaspor Malzeme Sorumlusu Osman K. tarafından stadyuma getirildiği, soyunma odası girişinde stadyumun reklam işlerini yapan firmada çalıştığı öne sürülen Nuri S. ve Hasan A.'ya teslim edildiği belirlendi.

1'inci Lig Play-Off Finali'nde stada meşale ve torpil sokan 2 kişiye gözaltı - 1

Çantaları alan 2 çalışanın, doğu maraton alt dolaşım alanını kullanıp, 120-121 bloktaki stadyum doğu maraton yeşil alanda bulunan reklam panolarının altına sakladığı tespit edildi.

Spor savcısının talimatıyla çantaları reklam panosunun altına gizleyen Nuri S. ve Hasan A., Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince adli işlem başlatıldığı bildirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti siyasetinin taşıyıcı kolonları iştişare, müzakere ve katılımcılıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti siyasetinin taşıyıcı kolonları iştişare, müzakere ve katılımcılıktır

Tarlada kilosu 15, markette 80 lira!

Tarlada kilosu 15, markette 80 lira!

Şarjdaki telefonun bataryası patladı, çıkan yangında 2 kardeş dumandan etkilendi

Şarjdaki telefonun bataryası patladı, çıkan yangında 2 kardeş dumandan etkilendi

14 yıldır kafatasındaki iğne parçacıklarıyla yaşıyor

14 yıldır kafatasındaki iğne parçacıklarıyla yaşıyor

Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler'den açıklama

Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler'den açıklama

Avcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Avcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...