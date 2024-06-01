1'inci Lig Play-Off Finali'nde stada meşale ve torpil sokan 2 kişiye gözaltı

Yeni Adana Stadyumu'nda 30 Mayıs'ta oynanan 1'inci Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK, karşı karşıya geldi. Bodrum FK'nin 3-1'lik galibiyetle Süper Lig'e yükseldiği karşılaşmada, Sakaryaspor tribünlerinden sahaya meşale ve torpil atıldı.

Stadyumda görev alan Adana Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakaryaspor tribünleri önündeki reklam panosunun altına gizlenmiş 2 çanta içerisinde çok sayıda meşale ve torpil ele geçirdi.

Konuyla ilgili soruşturmada çantaların, Sakaryaspor Malzeme Sorumlusu Osman K. tarafından stadyuma getirildiği, soyunma odası girişinde stadyumun reklam işlerini yapan firmada çalıştığı öne sürülen Nuri S. ve Hasan A.'ya teslim edildiği belirlendi.