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2,5 aylık hamile Besra ağabeyi tarafından öldürüldü

Mersin'de kaçarak evlendiği iddia edilen 2,5 aylık hamile 20 yaşındaki Besra K., ağabeyi tarafından silahla öldürüldü.

2,5 aylık hamile Besra ağabeyi tarafından öldürüldü

Şanlıurfa'da yaşayan Besra K., iddiaya göre ailesinin karşı çıktığı Hasan K. (24) ile 4 ay önce kaçıp evlenerek Tarsus'a yerleşti.

Eşinin ailesine ait Bahçe Mahallesi 539 Sokak'taki evde yaşamaya başlayan Besra K., 2,5 ay önce hamile kaldı.

Eşinin kız kardeşiyle bugün aile sağlığı merkezine giden Besra K., dönüşte ağabeyi tarafından tabanca ile vuruldu.

Başından yaralanan hamile kadın kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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