2 çocuk otomobil kaçırdı: Sonu hastanede bitti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, arkadaşı Kürşat A.'nın babasından habersiz aldığı otomobili kullanan Bekir Osman Ç. (17), kontrolü kaybedip ağaca çarptı. Kazada yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

2 çocuk otomobil kaçırdı: Sonu hastanede bitti

, dün saat 23.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, babasından habersiz otomobili kaçıran Kürşat A. (16), arkadaşı Bekir Osman Ç.’nin (17) yanına gitti. Otomobili arkadaşı Bekir Osman Ç.’ye veren Kürşat A., arkadaşıyla ilçe turu attı.

Bekir Osman Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada sürücü Bekir Osman Ç. ve Kürşat A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 çocuk otomobil kaçırdı: Sonu hastanede bitti - 1

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü, yetersiz ehliyeti olması nedeniyle 4 bin 64 lira ceza yerken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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