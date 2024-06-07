2 evden 80 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldılar! 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 evden 80 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 kadın operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen kadınlar tutuklandı.

2 evden 80 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldılar! 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 18 ve 19 Nisan tarihlerinde Darıca'daki 2 evden 80 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı.

Durumu fark eden ev sahipleri, polise giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde olayın karıştığı tespit edilen S.K., A.K. ve E.D. isimli 3 kadın dün operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitime harcanan her kuruş Türkiye’nin yarınlarına yapılan muazzam bir yatırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitime harcanan her kuruş Türkiye’nin yarınlarına yapılan muazzam bir yatırım

Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Batman'da belde belediye başkanı DEM Parti'den istifa etti

Batman'da belde belediye başkanı DEM Parti'den istifa etti

Adıyaman’da 40 dönümlük buğday tarlası yandı

Adıyaman’da 40 dönümlük buğday tarlası yandı

Bahçede kenevir yetiştiren şüheliye gözaltı

Bahçede kenevir yetiştiren şüheliye gözaltı

Termometre 36 dereceye yaklaştı! Bunaltıcı sıcak 3 ili olumsuz etkiledi

Termometre 36 dereceye yaklaştı! Bunaltıcı sıcak 3 ili olumsuz etkiledi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...