2 ilde aşırı sıcaklar etkili oldu! Çeşme başında suyla serinlemeye çalıştılar

Güneşe maruz kalan bankların boşaldığı Yürüyüş Yolu'nda bazı vatandaşlar, ellerindeki yelpazeyle serinledi. Bazıları da çeşmelerde yüzlerini yıkayarak ve tarihi çınarların gölgesindeki banklarda oturarak sıcağın etkisinden kurtulmaya çalıştı.



Bu arada, Kandıra ilçesinde mavi bayraklı Kerpe Plajı'nda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.



Sıcaktan kaçan mandalar ise ilçedeki Sarısu Plajı'ndan denize dökülen dereye girdi.



SAKARYA



Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü Sakarya'da, yoğunluğun yaşandığı Demokrasi Meydanı'ndaki banklar boş kaldı.



Vatandaşlardan bazıları ağaç gölgelerine sığınırken, bazıları da çeşmelerin başında suyla serinlemeye çalıştı. Sıcak havada yürümek zorunda kalan kent sakinleri, binaların oluşturduğu gölge alanları tercih etti.



Yüksek sıcaklığın etkilediği köpekler de Gar Meydanı'ndaki gölgelere sığındı. Ağaç dallarına ve bank gölgelerine sığınan güvercinler ise zaman zaman süs havuzunda serinledi.