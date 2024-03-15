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2 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

2 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Geçmiş operasyonlarda gözaltına alınan itirafçılardan elde edilen bilgilere dayanarak, şüphelileri yakalamak için iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda İstanbul'da 9 Bursa'da ise 1 kişi yakalandı.

Firari olan 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi

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