Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Nisan 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Nisan 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. Yarın için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°. 30 Nisan 2024 Salı Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

18

/

14

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

20

/

16

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

20

/

16

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

21

/

16

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