Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Nisan 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. Yarın için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°. 30 Nisan 2024 Salı Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°.
Bugün
18/
14
Yarın
20/
16
Salı
20/
16
Çarşamba
21/
16
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