2 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir ve Balıkesir'de FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u yakalandı.

2 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, /PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve ByLock içeriklerinde isimleri geçen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir ve 'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firari olduğu ve yakalanma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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