2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece evlat nöbetinde çocuğuna kavuşan aile sayısı 37'ye yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teslim olan örgüt üyesi A.T.'nin annesinin 2020 yılında, M.A.'nın annesinin ise Mart ayından itibaren Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı aktarılarak, "Böylelikle Evlat Nöbetinde kavuşan aile sayısı 37'ye, 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı ise 53'e yükseldi." bilgisine yer verildi.



Teslim olan teröristlerin 2015 yıllarında terör örgütüne kırsal alanda katıldıkları ve son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.



BAKAN SOYLU'DAN "SÖKE SÖKE ALIYORUZ" PAYLAŞIMI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki Diyarbakır annesinin daha evladına kavuştuğunu sosyal medya hesabından duyurdu.



Soylu, sosyal medya hesabından "Söke söke alıyoruz" vurgusuyla yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Anneleri'nden iki aile daha Jandarma ve Emniyet'imizin ortak çalışmasıyla, ısrarları ve inatlarının karşılığında çocuklarını, terör örgütünden söke söke aldılar. Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek." ifadesine yer verdi.