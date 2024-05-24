2 yaşındaki çocuk, odasında elektrik tesisatından çıkan yangında öldü

İzmir'de bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, anneannesi ise ağır yaralandı. Yangının talihsiz çocuğun odasındaki elektrik tesisatından çıktığı tespit edildi.

2 yaşındaki çocuk, odasında elektrik tesisatından çıkan yangında öldü

, saat 17.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Gülyaka Mahallesi 3033 sokakta meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ALEVLER TÜM EVİ SARDI

Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, Emircan Pehlivan ile anneannesi Ayşe Gül evde mahsur kaldı, anne Ceylan Pehlivan ise kendi imkanlarıyla daireden çıktı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşlar evde mahsur kalan Ayşe Gül'ü kurtarırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Durumu ağır olan Ayşe Gül sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerince evde yapılan kontrolde, minik Emircan Pehlivan'ın cansız bedeni bulundu. Talihsiz çocuğun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülürken, anne Ceylan Pehlivan ile yakınları sinir krizi geçirdi.

YANGININ ODADAKİ ELEKTRİK TESİSATINDAN ÇIKTIĞI SAPTANDI

Öte yandan, itfaiye ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede, yangının Emircan Pehlivan'ın odasındaki elektrik tesisatından çıktığı saptandı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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