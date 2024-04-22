20. Ankara Kitap Fuarı ne zaman? Fuar takvimi belli oldu

20. Ankara Kitap Fuarına geri sayım başladı. Fuarda 10 gün boyunca söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu binden fazla etkinlik yapılacak. Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin destek vereceği fuarın "uluslararası onur konuğu" deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki olacak. Fuarın "onur yazarı" Prof. Dr. Celal Şengör de bir dizi etkinlikle okurlarıyla bir araya gelecek.



ANKARA KİTAP FUARI BU YIL NE ZAMAN?



Ankara Kitap Fuarı, 26 Nisan'da ATO Congresium'da kapılarını açacak.



Fuar, 26 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde ziyarete açık olacak.



ANKARA KİTAP FUARI ZİYARET SAATLERİ



26 Nisan Cuma günü saat 14.30'da açılışı gerçekleştirilecek fuar, 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

