20 ayrı hırsızlık olayına karışan 27 şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 2 haftada 20 ayrı hırsızlık olayına karışan 27 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

20 ayrı hırsızlık olayına karışan 27 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesinde olaylarının önlenmesine yönelik Şahinbey, Şehitkâmil, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde son iki haftalık süreçte yapılan devriyeler esnasında 20 ayrı hırsızlık olayına karışan 27 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 27 şüpheli şahıstan (15)’i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, el konulan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

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