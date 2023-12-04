20 metre yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi

Edirne’nin İpsala ilçesinde su deposunun durumunu kontrol için 20 metre yükseğe çıkan işçi, aşağı düşerek yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, İpsala’ya bağlı Yenikarpuzlu Beldesi’nde çalışan Tayfun Başlı, Paşaköy ile Kumdere köyleri arasında bulunan su deposunu kontrol etmek için su deposuna çıktı.



Kontrol sırasında dengesini kaybeden Başlı, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki su deposundan aşağı düştü. Başlı, kendisinden haber alamayınca su deposuna giden mesai arkadaşları tarafından yerde hareketsiz olarak yatarken bulundu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Tayfun Başlı’nın yaşamını yitirdiği belirledi.



Başlı’nın cenazesi, jandarma ve savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İpsala Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.