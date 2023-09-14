20 metrekarelik evden 25 kaçak göçmen çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bir evde 25 kaçak göçmen yakalandı.

Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları saha çalışmaları neticesinde bir evde çok sayıda yabancı uyruklunun kaldığını tespit etti.



Marketlerden can simidi ve can yeleği aldıkları belirlenen kaçakları yakalamak için Kemeraltı Mahallesi 103 sokaktaki bir eve baskın yapıldı.



Düzenlenen operasyonda 20 metrekarelik evde 25 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler geri gönderme merkezine sevk edildi.



EV SAHİBİ BAŞKASINA KİRALAMIŞ



25 düzensiz göçmenin çıktığı 1+1 evin sahibinin evi bir başkasına kiraladığı, kiracının ise evi bu işler için kullandığı bilgisine ulaşıldı. Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.