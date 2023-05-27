20 yaşındaki Merve, evinde ölü bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Merve Altınalmaz (20), evinde ölü bulundu.

20 yaşındaki Merve, evinde ölü bulundu

Edirne'de Merve Altınalmaz'dan alamayan yakınları eve geldi.

Altınalmaz'ı evin salonunda hareketsiz yatarken bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Adrese giden ekipler Merve Altınalmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Altınalmaz'ın cansız bedeni, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Altınalmaz'ın, dün gece yeğeni S.D.'ye (17) yaşamına son vereceğini söylediği iddia edildi. Merve Altınalmaz'ın ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek. 

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